Vienna, scoperto arsenale legato ad Hamas per colpire in Europa

Ritrovato un deposito di armi in un locale a Vienna che si ritiene appartenere a persone vicine ad Hamas. Il sospetto è che tali armamenti siano stati portati dall'organizzazione in Europa al fine di colpire il vecchio continente. A riportarlo una nota proveniente dal ministero dell'Interno di Vienna. "Cinque pistole e dieci caricatori - viene spiegato nel comunicato - sono stati trovati in una valigia e immediatamente sequestrati", L'inchiesta sarebbe durata circa una settimana e avrebbe portato anche all'arresto a Londra di un 39enne.