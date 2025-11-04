Valanga in Nepal, morto anche un terzo alpinista italiano, è un altoatesino di 30 anni

Foto: La Presse

Pina Sereni 04 novembre 2025 a

a

a

C'è anche un alpinista altoatesino, Markus Kirchler, di 30 anni, tra i tre italiani morti in seguito alla valanga che ieri ha travolto un gruppo di dodici scalatori che stavano salendo sullo Yalung Ri, una delle vette della catena dell'Himalaya in Nepal. Con lui sono morti anche i due alpinisti abruzzesi Paolo Cocco e Marco Di Marcello. A salvarsi dalla valanga solo in cinque, tre nepalesi e due francesi, portati in elicottero a Kathmandu. La morte di Kircher fa salire a cinque il bilancio di alpinisti italiani morti negli ultimi giorni in Nepal, con quelle del vicentino Stefano Farronato di Bassano del Grappa e del milanese Alessandro Caputo, trovati nella loro tenda sepolti da tre metri di neve sulle pendici del Panbari.