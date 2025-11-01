Gli Usa accusano: "Hamas sta prendendo i camion di aiuti umanitari per gli sfollati Gaza"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 01 novembre 2025 a

Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che Hamas sta sequestrando gli aiuti umanitari destinati ai civili bisognosi della Striscia di Gaza da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco il mese scorso. Rubio, secondo quanto riportato dal quotidiano “The Times of Israel”, ha condiviso le riprese di un drone diffuse dal Comando centrale degli Stati Uniti, che mostrano gli agenti di Hamas prendere ieri il controllo di un camion che trasportava aiuti nel nord della Striscia. “Hamas continua a privare la popolazione di Gaza degli aiuti umanitari di cui ha disperatamente bisogno. Questo furto mina gli sforzi internazionali a sostegno del Piano di pace del presidente Donald Trump per fornire assistenza fondamentale a civili innocenti”, scrive il Segretario di Stato Usa. “Hamas è l’ostacolo. Devono deporre le armi e fermare i saccheggi affinché Gaza possa avere un futuro migliore”.