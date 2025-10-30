Usa: assistenza umanitaria a Cuba dopo uragano Melissa

Foto: Ansa

In seguito alla devastazione dell'uragano Melissa nella parte orientale di Cuba, "l'Amministrazione Trump è al fianco del coraggioso popolo cubano che continua a lottare per soddisfare i bisogni primari". Lo dichiara il dipartimento di Stato, annunciando che come nei Paesi caraibici limitrofi, il dipartimento sta emanando una Dichiarazione di Assistenza Umanitaria per Cuba ed è "pronto a fornire assistenza umanitaria immediata, direttamente e tramite partner locali che possono distribuirla in modo più efficace a chi ne ha bisogno". Riguardo alle sanzioni in atto, il dipartimento chiarisce che "la legge statunitense prevede esenzioni e autorizzazioni relative alle donazioni private di cibo, medicine e altri beni umanitari a Cuba, nonché alla risposta alle calamità".