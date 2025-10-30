Okay di Trump alla Corea del Sud per costruire sottomarini nucleari

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 30 ottobre 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via libera alla Corea del Sud per la costruzione di un sottomarino a propulsione nucleare. L'annuncio dopo l'incontro con il presidente Lee Jae Myung a Gyeongju durante il forum sulla cooperazione economica Asia-Pacifico. Seul fatto sapere di aver raggiunto un accordo di ampia portata con gli Usa che riguarda gli investimenti e la costruzione navale. "Ho dato loro l'approvazione per costruire un sottomarino a propulsione nucleare, invece dei vecchi e molto meno agili sottomarini a propulsione diesel che hanno ora", ha affermato Trump. Verrà assemblato negli Stati Uniti. nei cantieri di Filadelfia.

Il presidente americano non ha però specificato da dove arriverà la tecnologia di propulsione per un sottomarino a propulsione nucleare. Gli Usa collaborano con Australia e Gran Bretagna al progetto Aukus, che consentirà proprio all'Australia di acquisire sottomarini a propulsione nucleare tramite trasferimenti di tecnologia dagli Stati Uniti. Finora, gli Usa hanno condiviso tale tecnologia con la Gran Bretagna solo negli Anni Cinquanta, durante Guerra Fredda. "Non stiamo proponendo di costruire sottomarini armati con armi nucleari; piuttosto, i sottomarini diesel hanno una minore resistenza in immersione, il che limita la nostra capacità di tracciare i sottomarini nordcoreani e cinesi", ha precisato il presidente Lee al Capo della Casa Bianca.