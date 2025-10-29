Belgio: nuovi avvistamenti di droni su una base militare

Foto: La Presse

Andrea Riccardi 29 ottobre 2025 a

a

a

Nuovi avvistamenti di droni nello spazio aereo di una base militare, in Belgio. "Undici soldati di guardia a Marche-en-Famenne hanno notato sabato sera, per un periodo prolungato, piu' droni sopra parti cruciali del quartier generale della nostra brigata dell'esercito. Non si trattava del lavoro di dilettanti, ma di piloti di droni esperti", scrive su X il ministro della Difesa belga, Theo Francken. "Le procedure sono state correttamente seguite. La polizia e l'Adiv", il servizio di intelligence belga, "stanno indagando su questo preoccupante incidente. Grazie alla guardia per l'elevata vigilanza", scrive il ministro.

"Volare con droni sopra quartieri militari e' assolutamente vietato. Dobbiamo poterli abbattere. Il governo precedente ha acquistato contromisure assolutamente insufficienti. E' necessario correggere la situazione con urgenza. Il dossier per l'acquisto e' pronto. Non c'e' piu' tempo da perdere", scrive ancora Francken, che ha poi anche aggiunto che un nuovo sorvolo sarebbe avvenuto ieri: "diversi droni sono stati avvistati di nuovo ieri sera sopra Marche-en-Famenne. Le procedure sono state seguite. La polizia e Adiv stanno indagando", ha scritto di nuovo su X il ministro.