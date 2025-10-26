Mosca, testato nuovo missile Burevestnik a capacità nucleare

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 26 ottobre 2025 a

La Russia ha testato il Burevestnik, un nuovo missile da crociera a capacità nucleare in grado di eludere i sistemi di difesa esistenti. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in alcune dichiarazioni rilasciate oggi. Putin, vestito con una divisa mimetica, è stato visto incontrare alti ufficiali dell'esercito russo, secondo un video diffuso dal Cremlino. Il filmato mostra il generale Valery Gerasimov, capo di Stato Maggiore russo, che riferisce al leader russo che il Burevestnik, in un test martedì, aveva percorso 14.000 chilometri. Gerasimov ha detto che il Burevestnik, o Storm Petrel in russo, ha trascorso 15 ore in volo, aggiungendo che "questo non è il limite". "Dobbiamo determinare i possibili utilizzi e iniziare a preparare le infrastrutture per l'impiego di queste armi nelle nostre forze armate", ha detto Putin a Gerasimov nel video, incaricandolo di lavorare sui test finali del missile. Putin ha anche affermato che il missile non è vulnerabile alle difese missilistiche attuali e future, grazie alla sua gittata quasi illimitata e alla traiettoria di volo imprevedibile.

Mercoledì Putin ha diretto le esercitazioni delle forze nucleari strategiche russe, che hanno previsto il lancio di missili. L'esercitazione è avvenuta mentre il vertice previsto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'Ucraina è stato sospeso. Il Cremlino ha affermato che le manovre hanno coinvolto tutte le parti della triade nucleare di Mosca, compresi i missili balistici intercontinentali che sono stati testati da impianti di lancio nella Russia nord-occidentale e da un sottomarino nel Mare di Barents. Le esercitazioni hanno coinvolto anche bombardieri strategici Tu-95 che hanno lanciato missili da crociera a lungo raggio. L'esercitazione ha testato le capacità delle strutture di comando militare.