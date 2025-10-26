Maxi furto al Louvre, arrestati due sospetti. Progettavano fuga in Mali e in Algeria

Andrea Riccardi 26 ottobre 2025 a

a

a

I due sono sospettati di far parte del commando di quattro uomini che ha rubato otto gioielli della Corona francese, per un valore stimato di 88 milioni di euro, domenica scorsa. Intorno alle 9:30 del mattino del 19 ottobre, hanno piazzato un montacarichi ai piedi del museo più visitato del mondo, sul Quai Francois-Mitterrand, e due di loro, con il volto mascherato, sono saliti in un cesto fino alla Galleria Apollo. Commissionata da Luigi XIV per esaltare la sua gloria di Re Sole, questa sala ospita la collezione reale di gemme e i diamanti della Corona, che conta circa 800 pezzi. Dopo aver rotto una finestra e le teche contenenti i gioielli con delle smerigliatrici angolari, i ladri se ne sono andati a bordo di due potenti scooter guidati dai loro complici. Quello che e' subito stato definito il "furto del secolo" e' durato in totale tra i sette e gli otto minuti. Le indagini, affidate alla Brb e all'Ufficio centrale per la Lotta al traffico di beni culturali (Ocbc), stanno impegnando un centinaio di investigatori.

Sulla scena del furto sono stati prelevati "oltre 150 campioni di Dna, campioni papillari e altre tracce", ha fatto sapere Beccuau. Durante la fuga, i criminali hanno lasciato, tra le altre cose, guanti, un casco, due smerigliatrici angolari, una fiamma ossidrica, un gilet giallo e un walkie-talkie, da cui sono stati prelevati i campioni. Hanno anche lasciato cadere la corona dell'imperatrice Eugenia. Finora, i gioielli non sono stati ritrovati. Il rischio e' che i diamanti e le pietre preziose che ornavano le parure possano essere gia' stati disassemblati e i gioielli fusi. Il maxi furto, che sembra essere stato meticolosamente pianificato, ha sollevato dubbi sulla sicurezza del museo piu' famoso del mondo. Il ministro della Giustizia francese ha ammesso che i protocolli di sicurezza "hanno fallito", lasciando al Paese una "immagine terribile". A riguardo è in corso anche un'indagine amministrativa affidata all'Ispettorato generale degli Affari culturali. La ministra della Cultura Rachida Dati ha dichiarato di aver richiesto la presentazione dei suoi risultati "all'inizio della prossima settimana per annunciare misure concrete per la sicurezza del Museo".

Spunta, intanto, una nuova indiscrezione: i due uomini fermati in Francia perchè sospettati di far parte del commando responsabile del maxi-furto al Louvre del 19 ottobre scorso stavano progettando di fuggire uno in Algeria e l'altro in Mali, secondo quanto riferito da una fonte della polizia citata da Le Figaro.