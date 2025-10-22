È costato 88 milioni di euro il furto al Louvre: i gioielli non erano assicurati

Foto: Ansa

Angela Bruni 22 ottobre 2025 a

a

a

È costato 88 milioni di euro il furto dei gioielli della Corona al Louvre. Il governo francese non riceverà alcun risarcimento per le opere d'arte rubate. Quelle conservate presso musei privati ​​parigini, come la Fondazione Louis Vuitton o la Collezione Pinault, sono solitamente coperte da un'assicurazione privata. Quelle del Louvre, che è una struttura pubblica, no. In questo "lo Stato agisce come proprio assicuratore", scrive il quotidiano "Le Parisien". L'elevatissimo valore, patrimoniale e storico, degli oggetti custoditi nei musei pubblici troverebbe inoltre difficile reperire una società disposta ad assicurarli. Inoltre i furti sono rari, almeno fino al colpo del secolo messo a segno l'altro giorno al Louvre.

"I malfattori che hanno rubato queste gemme non guadagneranno 88 milioni di euro se hanno avuto la pessima idea di smontarli. Possiamo forse sperare che ci riflettano e non distruggano questi gioielli", ha affermato il procuratore di Parigi Laure Beccuau. Mentre la polizia continua a cercare la banda criminale che è riuscita a mettere a segno il colpo in pieno giorno, il presidente e direttore del museo, Laurence des Cars, è stato convocato dalla commissione Cultura del Senato per spiegare i sistemi di sicurezza messi in atto per prevenire i furti, la qualità delle vetrine che contenevano i gioielli (sostituite nel 2019) e l'apparente mancanza di un'unità di risposta rapida per scoraggiare i rapinatori.

In un intervento all'Assemblea nazionale, il ministro della Cultura, Rachida Dati, ha difeso il museo e ha respinto le speculazioni secondo cui le telecamere di sicurezza non avrebbero funzionato correttamente . "L'apparato del Louvre non ha fallito, questo è un dato di fatto", ha affermato, aggiungendo che "una parte del budget per la ristrutturazione del museo sarà ora dedicata all'aggiornamento del sistema di sicurezza, comprese le nuove telecamere a circuito chiuso".