Trump vuole togliere I Monda Boston e le Olimpiadi a Los Angeles. "Non c'è sicurezza"

Angela Bruni 15 ottobre 2025

Donald Trump vuole togliere i Mondiali a Boston e le Olimpiadi a Los Angeles. "Gli eventi sportivi potrebbero essere spostati a causa della sicurezza", ha lanciato ieri sera il presidente degli Stati Uniti. Sotto accusa sono la microcriminalità a Boston e il rischio incendi a Los Angeles sono incolpati. Trump ha detto che avrebbe fatto pressioni sulla Fifa per rimuovere le partite della Coppa del Mondo 2026 dalla capitale del Massachusetts sulla base della politica "radicale" e "di sinistra" che non garantirebbe la sicurezza delle decine di migliaia di tifosi e turisti in arrivo.

A Boston, durante un raduno illegale, un'auto della polizia è stata incendiata e gli agenti sono stati aggrediti. E le manifestazioni non autorizzate sono proseguite così come le gare di auto nel cuore della notte, un fenomeno guidato dai social media che vede grandi folle di persone riunirsi per le strade con tanto di scommettitori e dispute, divenute violente. "Potremmo portarli via i match", Trump ha suggerito riguardo gli incontri di calcio in programma al Gillette Stadium di Foxborough. "Il loro sindaco non è buono. Èdi sinistra radicale, e stanno perdendo il controllo di parti di Boston". Il primo cittadino in questione è Michelle Wu, figlia di immigrati cinesi sbarcati da Taiwan ed esponente di spicco del partito democratico.

"Il presidente degli Stati Uniti non ha l'autorità legale per intraprendere direttamente tali azioni, ma può esercitare pressioni sull'organo di governo di ogni competizione per spostare le città ospitanti", scrivono I giornali americani. "Se qualcuno sta facendo un pessimo lavoro, e sento che ci sono condizioni non sicure, chiamerei Gianni [Infantino], il capo della Fifa, che è fenomenale, e diremmo di spostarle in un'altra località. E lo farebbe. Non gli piacerebbe farlo, ma lo farebbe", ha detto Trump riguardo le partite. Che non sono soltanto un evento sportivo ma anche un grande business economico per le città che ospitano squadre e tifosi.

Infantino, secondo il Los Angeles Times, "non ha fatto segreto degli sforzi per essere pubblicamente allineato con Trump in vista del torneo, che sarà ospitato in 11 città Usa insieme a due in Canada e tre in Messico". Il presidente della Fifa è apparso a diversi eventi della Casa Bianca, ha fatto consegnare a Trump il trofeo della Coppa del Mondo per club al Chelsea dopo la finale del campionato e ha persino ritardato il congresso della sua organizzazione per accompagnare il presidente americano in un viaggio in Medio Oriente all'inizio di quest'anno.

Ciò non ha impedito a Trump di minacciare la "togliere" le partite della Coppa del Mondo da altre città ospitanti negli Stati Uniti. Il 25 settembre, Seattle e San Francisco sono entrati nel mirino, con Trump che ha detto che entrambe le città erano "gestite da 'pazzi' della sinistra radicale che non sanno cosa stanno facendo", criticando il livello di sicurezza di entrambi i luoghi e sostenendo che gli eventi programmati potrebbero essere rimossi. Il vicepresidente della Fifa Victor Monatgliani ha respinto le affermazioni di Trump: "È il torneo della Fifa, la giurisdizione della Fifa, la Fifa prende queste decisioni. Con tutto il rispetto i leader mondiali, il calcio è più grande di loro e il calcio sopravviverà a loro, al loro governo e ai loro slogan".

Trump ha anche criticato la gestione degli incendi a Los Angeles da parte del governatore della California Gavin Newsom, affermando che una situazione simile potrebbe portare alla rimozione dei Giochi Olimpici. "Se pensassi che Los Angeles non sarà preparata adeguatamente, lo sposterei in un altro luogo se dovessi", ha sottolineatoTrump. "Su quello probabilmente dovrei ottenere un altro tipo di permesso, ma lo faremmo". Il permesso a cui si riferisce Trump dovrebbe passare attraverso il Comitato Olimpico Internazionale.