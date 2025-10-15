L'ultimatum di Trump: "Se Hamas non depone le armi a Gaza ci penseremo noi"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 15 ottobre 2025

Se Hamas non rispetta la promessa di disarmare, li disarmeremo noi, forse con la violenza". Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che "il lavoro non è finito" sull'accordo di cessate il fuoco a Gaza, perché "i morti non sono stati restituiti, come promesso", sottolineando che il gruppo terroristico ha travisato il numero di corpi che avrebbe consegnato. Il Capo della Casa Bianca ha anche fatto pressione sul gruppo terroristico palestinese affinché proceda con il rilascio di tutti gli ostaggi morti ancora detenuti nella Striscia. "Ho parlato con Hamas e ho detto: 'Disarmerete, giusto?' 'Sì, signore. Disarmeremo.' Questo è quello che mi hanno detto. O saranno loro a disarmare o saremo noi a disarmare loro", ha aggiunto Trump.

La tregua mediata dagli Stati Uniti è entrato in vigore venerdì e Hamas ha rilasciato i restanti 20 ostaggi ritenuti vivi lunedì, secondo i termini dell'accordo. Il gruppo terroristico era inoltre tenuto a restituire i resti di tutti gli ostaggi deceduti, ma non ha ancora consegnato tutti i 28 corpi. I termini dell'accordo di pace siglato con Israele, tuttavia, hanno concesso al movimento islamico un certo margine di manovra in tal senso.