Francia, Lecornu per tirare avanti sospende la riforma delle pensioni: ovazione dei socialisti

Il primo ministro francese, Sebastien Lecornu ha annunciato che sospenderà la riforma delle pensioni in autunno e fino alle elezioni presidenziali. "Proporrò al Parlamento in autunno di sospendere la riforma delle pensioni del 2023 fino alle elezioni presidenziali. Non ci sarà' alcun aumento dell'età pensionabile da ora fino a gennaio 2028", ha detto Lecornu. "Ma lo dico in modo molto diretto: sospendere per il gusto di sospendere sarebbe irresponsabile. Questa sospensione deve infondere la fiducia necessaria per costruire nuove soluzioni. Sospendere per fare meglio è la soluzione", ha aggiunto.

Diversi deputati socialisti hanno applaudito il primo ministro Lecornu. La riforma previdenziale è uno dei temi chiave messi sul tavolo dai Socialisti per dare il via libera all'esecutivo. Secondo le Monde hanno applaudito all'annuncio di Lecornu anche l'ex presidente Francois Hollande e Aurelien Rousseau, ex capo di gabinetto di Elisabeth Borne a Matignon. Il segretario del Partito socialista e deputato della Senna e Marna, Olivier Faure, ha applaudito quando Lecornu ha dichiarato che "anche il periodo assicurativo sarà sospeso e rimarrà a 170 trimestri fino a gennaio 2028". Nessuna reazione invece da parte del presidente del gruppo socialista, Boris Vallaud.