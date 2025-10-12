Sharia a Londra: vietata alle donne la maratona dei musulmani

Foto: Instagram

A donne e ragazze di età superiore ai 12 anni è stato vietato da una moschea di partecipare a una corsa di beneficenza. È la Muslim Charity Run, che si è disputata oggi a Londra e ha scatenato una selva di polemiche. La gara, che si è snodata lungo un percorso di cinque chilometri, è stata definita "inclusiva" e "a misura di famiglia". Ma così non è stato nella realtà. Uomini e ragazzi di tutte le età hanno partecipato, qualche bambina anche. Ma bandite le donne, che si sono limitare a guardare mariti e fratelli competere per il trofeo. La raccolta fondi è organizzata dalla East London Mosque e si è svolta nel Victoria Park, a Tower Hamlets, quartiere definito "progressista". L'iniziativa arriva tra le crescenti preoccupazioni per l'aumento dei valori della sharia che, secondo le comunità musulmane più restrittive, hanno la precedenza sulle leggi e le tradizioni britanniche nelle comunità di tutto il paese.

Ieri sera, dopo essere stata allertata dalle regole di segregazione della Muslim Charity Run, la Commissione per l'uguaglianza e i diritti umani ha dichiarato che avrebbe valutato il caso. Gli attivisti, indignati, hanno detto che vietare alcune donne era "chiaramente illegale" e "sessista" - e hanno accusato gli organizzatori di essere più "conservatori" dell'Arabia Saudita. La baronessa Shaista Gohir Obe, amministratore delegato del Muslim Women's Network Uk, ha affermato che la moschea di East London è "probabilmente" in violazione dell'Equality Act. E Kellie-Jay Keen, fondatrice del Partito delle Donne ha aggiunto: "Vietare a donne e ragazze un evento di beneficenza pubblica è chiaramente illegale e rafforza gli atteggiamenti regressivi nei confronti del posto delle donne nella vita pubblica". "Nessuna carità dovrebbe essere autorizzata ad operare secondo regole che fanno riferimento ad una specifica religione o della cultura - ha sottolineato - L'uguaglianza di fronte alla legge deve valere per tutti".