Sharia a Londra: vietata alle donne la maratona dei musulmani
A donne e ragazze di età superiore ai 12 anni è stato vietato da una moschea di partecipare a una corsa di beneficenza. È la Muslim Charity Run, che si è disputata oggi a Londra e ha scatenato una selva di polemiche. La gara, che si è snodata lungo un percorso di cinque chilometri, è stata definita "inclusiva" e "a misura di famiglia". Ma così non è stato nella realtà. Uomini e ragazzi di tutte le età hanno partecipato, qualche bambina anche. Ma bandite le donne, che si sono limitare a guardare mariti e fratelli competere per il trofeo. La raccolta fondi è organizzata dalla East London Mosque e si è svolta nel Victoria Park, a Tower Hamlets, quartiere definito "progressista". L'iniziativa arriva tra le crescenti preoccupazioni per l'aumento dei valori della sharia che, secondo le comunità musulmane più restrittive, hanno la precedenza sulle leggi e le tradizioni britanniche nelle comunità di tutto il paese.
Ieri sera, dopo essere stata allertata dalle regole di segregazione della Muslim Charity Run, la Commissione per l'uguaglianza e i diritti umani ha dichiarato che avrebbe valutato il caso. Gli attivisti, indignati, hanno detto che vietare alcune donne era "chiaramente illegale" e "sessista" - e hanno accusato gli organizzatori di essere più "conservatori" dell'Arabia Saudita. La baronessa Shaista Gohir Obe, amministratore delegato del Muslim Women's Network Uk, ha affermato che la moschea di East London è "probabilmente" in violazione dell'Equality Act. E Kellie-Jay Keen, fondatrice del Partito delle Donne ha aggiunto: "Vietare a donne e ragazze un evento di beneficenza pubblica è chiaramente illegale e rafforza gli atteggiamenti regressivi nei confronti del posto delle donne nella vita pubblica". "Nessuna carità dovrebbe essere autorizzata ad operare secondo regole che fanno riferimento ad una specifica religione o della cultura - ha sottolineato - L'uguaglianza di fronte alla legge deve valere per tutti".
Ciononostante, i leader delle moschee ieri sera hanno insistito, con i giornali inglesi che hanno rivelato la questione, sul fatto che la loro politica non era in contrasto con la legge sull'uguaglianza, il che rende illegale discriminare qualcuno sulla base del proprio sesso. Tuttavia, non sono riusciti a spiegare perché alcune ragazze hanno partecipato all'evento - quelle sotto i 12 anni - e non altre. Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che Londra vuole "andare alla legge della sharia" sotto il "terribile" sindaco Sadiq Khan. Che ha risposto definendo "islamofobo" il Capo della Casa Bianca. La maratona vietata alle donne musulmane sembra però dar ragione al presidente americano