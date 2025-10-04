Flotilla, Greta denuncia: "In una cella con le cimici". E i parlamentari italiani già casa

Foto: Ansa

Angela Bruni 04 ottobre 2025

Greta Thunberg detenuta in una cella "infestata da cimici" e detenuti lasciati per ore senza cibo né acqua. Per gli attivisti della Global Sumud Flotilla fermati in Israele sono tempi difficili. Uno dei "naufraghi" della missione diretta a Gaza, e bloccata due giorni fa, ha raccontato alle autorità svedesi di essere stato sottoposto a trattamenti duri. In un'e-mail inviata dal Ministero degli Esteri svedese alle persone vicine a Greta Thunberg, e visionata dal quotidiano britannico The Guardian, il funzionario che ha visitato l'attivista in prigione ha affermato che quest'ultima "era detenuta in una cella infestata da cimici, con troppo pochi viveri". "L'ambasciata ha potuto incontrare Greta", si legge nell'email. "Ha riferito di disidratazione. Ha ricevuto quantità insufficienti di acqua e cibo. Ha anche affermato di aver sviluppato eruzioni cutanee che sospetta siano state causate dalle cimici dei letti", scrive The Guardian, che aggiunge: "Secondo la corrispondenza, un altro detenuto avrebbe riferito che le forze israeliane avrebbero scattato fotografie in cui Thunberg sarebbe stata costretta a tenere delle bandiere". Quali bandiere siano non è al momento dato sapere.

Sono 437 gli attivisti della Flotilla al momento fermati dalle autorità di Tel Aviv mentre i quattro parlamentari italiani che hanno partecipato alla missione, tutti della Sinistra, hanno firmato il foglio di via proposto da Israele e sono già tornati a casa. Hanno abbandonato la nave il senatore Marco Coratti, il deputato Arturo Scotto e le eurodeputate Annalisa Corrado e Benedetta Scuderi. Tra giovedì e venerdì, le forze israeliane hanno intercettato tutte le imbarcazioni che tentavano di forzare il blocco navale nelle acque della Striscia di Gaza. La maggior parte degli attivisti è detenuta a Ketziot, prigione di massima sicurezza nel deserto del Negev utilizzata principalmente per rinchiudere i palestinesi coinvolti in attività terroristiche.

Il team legale italiano che rappresenta la flottiglia ha denunciato che i detenuti sono stati lasciati "per ore senza cibo né acqua, fino a tarda notte", ad eccezione di "un pacchetto di patatine consegnato a Greta e mostrato alle telecamere". "Il funzionario svedese ha affermato nell'e-mail che le autorità israeliane hanno chiesto a Thunberg di firmare un documento", riporta ancora il quotidiano britannico. La giovane attivista "ha espresso incertezza sul significato di tale documento e non ha voluto sottoscrivere nulla che non comprendesse". Questa è la seconda volta che Greta viene arrestata insieme ad altri membri della flottiglia, dopo un tentativo di firzare il blocco navale a Gaza all'inizio di quest'anno che si era concluso con l'arresto e l'espulsione degli attivisti.