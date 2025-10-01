Trump alla Russia: "Ho inviato un sottomarino nucleare. Ci sentiamo minacciati"

Foto: Ansa

Andrea Riccardi 01 ottobre 2025

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato di aver inviato un sottomarino nucleare al largo delle coste russe per precauzione. "Siamo stati minacciati dalla Russia molto recentemente. E ho detto di mandare un sottomarino nucleare, l'arma più letale mai costruita", ha affermato durante la visita alla base dei Marines a Quantico, in Virginia. "Abbiamo un vantaggio di venticinque anni nei sottomarini, davanti alla Russia, che è al secondo posto, e alla Cina, che è al terzo, ma anche nell'energia nucleare, tra cinque anni saranno alla pari", ha aggiunto il Capo della Casa Bianca".

All'annuncio del presidente Usa ha risposto, tramite social network, Dimitrij Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione Russa: "Trump torna a parlare dei sottomarini che "ha inviato lungo le nostre coste", descrivendo in questo episodio "come fossero ben nascosti". Ma, come diceva la leggendaria serie poliziesca sovietica, il finale è ovvio: "È difficile trovare un gatto nero in una stanza buia, soprattutto se non ce n'è uno". E rispetto al primato deĺla tecnologia nucleare americana ha aggiunto con una punta di ironia: "Ogni volta che viene pronunciata questa parola, il nostro sottomarino entra immediatamente in azione. È furtivo e impercettibile. Nessuno può. Né sopra né sotto l'acqua. I loro sottomarini sono rilevabili, i nostri no. Li vediamo facilmente, loro non vedono mai noi. Abbiamo una tecnologia ingegnosa che ci permette di rimanere invisibili. È incredibile"