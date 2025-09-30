Trump, accordo con Pfizer per farmaci a prezzi più bassi

Andrea Riccardi 30 settembre 2025 a

Pfizer ha accettato di ridurre i prezzi dei farmaci e di investire 70 miliardi di dollari nella produzione negli Stati Uniti, nell'ambito di un accordo raggiunto con l'amministrazione Trump. Lo ha annunciato il presidente Usa. L'annuncio, fatto insieme all'amministratore delegato di Pfizer, Albert Bourla, alla Casa Bianca, arriva dopo mesi in cui Trump ha cercato di abbassare i prezzi dei medicinali. L'intesa giunge anche mentre Washington si trovava alla vigilia di uno shutdown del governo federale, previsto a mezzanotte, a causa dello scontro tra Democratici e Repubblicani su sanità e costi. Secondo l'accordo, Pfizer applicherà a Medicaid il regime di "prezzo di nazione più favorita" e garantirà lo stesso anche per i nuovi farmaci lanciati, ha detto Trump.

Ciò significa che verrà applicato il prezzo più basso offerto in altri Paesi sviluppati. "Non posso dirvi quanto sia importante", ha commentato il presidente. "Credo che oggi stiamo invertendo la rotta e correggendo una situazione ingiusta", ha aggiunto Bourla. "Questa è una cosa che molti dicevano fosse impossibile", ha aggiunto Trump, spiegando che sta stringendo accordi anche con altre aziende farmaceutiche: "Verranno tutte qui nei prossimi giorni". Oltre a impegnarsi a ridurre i costi, Pfizer ha accettato di investire 70 miliardi di dollari in impianti di produzione negli Stati Uniti, diventando l'ultima di una serie di grandi aziende farmaceutiche ad annunciare nuovi investimenti produttivi sul suolo americano.