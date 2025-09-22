Flottilla, il ministero degli Esteri israeliano: "Destinata a servire Hamas. Non le permetteremo di superare il blocco navale"

Foto: La Presse

Edoardo Sirignano 22 settembre 2025

«La Flottilla è destinata a servire Hamas». A specificarlo il ministro israeliano degli Esteri di Israele che, in un tweet, rivela come il governo di Tel Aviv «non permetterà alle navi di entrare in una zona di combattimento attiva», così come non consentirà la «violazione di un blocco navale legittimo».

Detto ciò, l’esponente del governo presenta una soluzione per fare in modo che le imbarcazioni possano consegnare i pacchi, con cibo e medicinali, destinati ai civili. «Se il reale desiderio dei partecipanti alla flottiglia – viene sottolineato nella nota - è fornire aiuti umanitari piuttosto che servire i terroristi, invitiamo le navi ad attraccare al porto turistico di Ashkelon e a scaricare lì gli aiuti, da dove saranno trasferiti prontamente e in modo coordinato alla Striscia di Gaza».

Esorta, infine, i partecipanti alla spedizione a non violare la legge e ad accettare qualsiasi proposta per «un trasferimento pacifico di qualsiasi aiuto di cui possano disporre».