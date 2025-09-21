Kirk, oggi i funerali allo stadio: Trump ricoderà l'attivista ucciso

Foto: La Presse

Angela Barbieri 21 settembre 2025

A poche ore dal funerale di Charlie Kirk, la tensione sta crescendo a Glendale, in Arizona, con le autorita' che lavorano per intensificare le misure di sicurezza. Sono attese almeno 100.000 persone e gran parte dell'amministrazione federale, a partire dal presidente Trump e dal vice JD Vance. Leader politici e sostenitori dell'attivista ultraconservatore assassinato il 10 settembre si riuniranno allo State Farm Stadium di Glendale per onorare l'eredita' del fondatore di Turning Point. Charlie Kirk, 31 anni, e' stato assassinato con un colpo di pistola alla nuca davanti a centinaia di persone mentre teneva un dibattito in un campus universitario nello Utah, nella parte occidentale del Paese, un dramma che ha riacceso le profonde divisioni politiche americane. Il suo presunto assassino, Tyler Robinson, 22 anni, ha spiegato il gesto ai suoi cari con l'"odio" che secondo lui Charlie Kirk trasmetteva.

Figura di spicco della destra Maga ("Make America Great Again"), Kirk utilizzava i suoi milioni di follower sui social network e gli interventi nelle universita' per difendere Trump e diffondere le sue idee nazionaliste, cristiane e tradizionaliste tra i giovani. Ancor prima dell'identificazione o dell'arresto del presunto assassino, il presidente americano, che ha riconosciuto il ruolo di Charlie Kirk nella sua elezione nel novembre 2024, lo ha definito "martire della verità e della libertà" e ha incriminato la retorica della "sinistra radicale". Dato il clima di tensione e l'attesa che circonda il funerale, il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti (Dhs) ha rafforzato le misure di sorveglianza e sicurezza a Glendale, dispiegando agenti federali e collaborando con le autorità locali per garantire l'ordine e la sicurezza durante l'evento.

In un bollettino di polizia ottenuto da Abc, le autorita' hanno riferito di stare "monitorando diverse minacce di credibilita' sconosciuta" rivolte a persone che intendevano partecipare alla commemorazione di Kirk. Sebbene le autorita' non abbiano confermato la veridicita' delle minacce, stanno adottando ulteriori misure di sicurezza a causa dei potenziali rischi. Il Dhs ha assegnato al memoriale il suo livello di sicurezza piu' alto, un livello riservato a eventi di alto profilo come il Super Bowl.

Al funerale prenderanno la parola oltre al presidente americano e il suo vice, anche il segretario di Stato Marco Rubio, il ministro della Difesa Pete Hegseth, il figlio maggiore di Donald Trump, Donald Trump Jr, e il commentatore ultraconservatore Tucker Carlson. La crimonia avra' inizio alle 11:00 (18:00 GMT) di oggi. Anche la vedova Erika Kirk, che ha raccolto il testimone alla guida dell'organizzazione giovanile Turning Point Usa, si rivolgera' al pubblico allo State Farm Stadium, che ha una capienza di 63.000 posti, estendibile a oltre 73.000. "Avremo due aerei pieni di personale della Casa Bianca, il che dimostra quante persone Charlie Kirk abbia toccato ai vertici del nostro governo", ha sottolineato sabato la portavoce dell'esecutivo americano, Karoline Leavitt. A Phoenix, davanti alla sede di Turning Point USA, l'organizzazione giovanile fondata da Charlie Kirk, sabato centinaia di persone hanno sfilato per deporre fiori, striscioni stellati o palloncini blu, rossi e bianchi. L'omaggio, intitolato "Building a Legacy: Remembering Charlie Kirk", dovrebbe attirare una folla di oltre 100.000 persone. L'ingresso allo stadio e' gratuito e Turning Point Usa invita i partecipanti a vestirsi con il bianco, rosso e blu della bandiera americana.