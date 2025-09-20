Consigliere comunale lascia Starmer e passa con Farage. Terremoto nel partito laburista

Foto: La Presse

Si chiama Mason Humberstone, ha 25 anni ed è consigliere comunale a Stevenage, villaggio rurale a cinquanta chilometri da Londra. È il primo "disertore" del partito laburista a passare con Reform di Nigel Farage mentre è in carica. Un salto dal socialismo al populismo che ha scatenato una selva di polemiche nel Regno Unito. Una volta citava Barack Obama come modello e si batteva per i diritti degli omosessuali, oggi Humberstone si scaglia contro il governo laburista "che si è perso" e "si è dimenticato delle persone comuni". Il giovane consigliere comunale, eletto nel 2023, ha annunciato la decisione su Twitter, accusando il primo ministro Keir Starmer di "parlare troppo spesso a nome di un'élite metropolitana anziché dei cittadini che dovrebbe servire". "Non sono stati i lavoratori del nostro Paese ad aver lasciato il partito laburista. È stato il partito laburista ad abbandonare noi", ha rincarato Humberstone, che in passato si è sperticato nel lodare la politica dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, il primo afroamericano alla Casa Bianca. Di origini africane è anche la famiglia di Humberstone. Ma, a dispetto del fatto che Reform Uk venga dipinto come un movimento conservatore e ostile all'immigrazione, ha deciso di passare nelle fila Nigel Farage, brexiteer della prima ora, amico dell'attuale Capo della Casa Bianca Donald Trump e una lunga carriera politica alle spalle che lo ha portato in parlamento: quello europeo, che poi ha criticato aspramente, e quello di Westminster, dove dal 4 luglio scorso rappresenta l'unico deputato di Reform alla Camera dei Comuni.

Il vento sta cambiando, pare. E il partito di Farage, secondo i sondaggi, in diversi collegi ha superato in quanto a consensi i laburisti. E così a Stevenage il socialista Humberstone ha deciso di "traslocare" in Reform. "Ho lottato a lungo con questa decisione. Ma in fondo so che è la scelta giusta", ha dichiarato. "Il partito a cui mi ero iscritto è ormai senza visione, impantanato negli scandali e troppo spesso parla a nome di un'élite e non del popolo. Sono entrato in politica per servire con integrità e rispetto. Oggi so di entrare a far parte di un movimento che metterà al primo posto la nostra grande nazione. Sono orgoglioso di far parte di questa squadra e pronto a mettermi al lavoro". Scontato il benvenuto di Farage, sempre su Twitter. E, altrettanto scontata, l'arrabbiatura degli ex compagni del Labour.

"Humberstone sta abbandonando la nave senza alcun preavviso, per un tornaconto personale e politico", la stilettata del consigliere comunale Richard Henry. "Ho fatto ogni tentativo, ben oltre quanto sarebbe stato considerato ragionevole, per venirgli incontro”". "Sono profondamente deluso dal consigliere Humberstone per aver disertato e aver aderito ad partito che prospera sulla paura e sulla divisione e non ha soluzioni pratiche per il futuro del Regno Unito", è intervenuto il deputato laburista Kevin Bonavia. La verità è che il passaggio di campo di Humberstone scateni un terremoto politico nel Labour perché il giovane consigliere comunale lo ha fatto mentre era in carica. Altri politici laburisti, tra cui il deputato Lee Anderson e il candidato alle elezioni Simon Danczuk, si sono uniti a Reform soltanto dopo aver lasciato partito. Nella piccola Stevenage l’intraprendente Humerstone ora voterà in aula secondo le direttive di Farage e potrà essere decisivo nel respingere mozioni e delibere presentate dai laburisti.