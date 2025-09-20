Cade dalla mongolfiera e muore. Il volo ripreso coi telefonini

Alessandra Zavatta 20 settembre 2025 a

Scende dalla mongolfiera e precipita nel vuoto. È morto così ieri mattina un turista inglese di 33 anni davanti ai sedici passeggeri che stavano sorvolando le campagne di Newpound Common nel Sussex. Dopo che il "pallone" era già decollato, alle 9.20 l’uomo, residente a Watford, villaggio dell’Hertfordshire a ventiquattro chilometri da Londra, ha scavalcato il bordo del cestone ed caduto nel vuoto. Un gesto volontario, secondo chi ha assistito terrorizzato e impotente. L’incidente è stato catturato involontariamente dagli altri passeggeri che stavano effettuando filmati del volo della mongolfiera nei cieli d’Inghilterra. La caduta ha dato il via a un’intensa ricerca durata quattro ore, con l’impiego di droni, agenti e cani poliziotto, finché il corpo non è stato ritrovato in un campo. Quando i soccorritori sono giunti sul posto, per il giovane non c’era più nulla da fare. Mortali le ferite riportate nell’incidente.

Secondo le forze dell’ordine il turista si sarebbe tolto la vita. Aveva acquistato poco prima il biglietto per il breve viaggio in mongolfiera da Billingshurst a Dunsfold. Pareva felice di questa nuova esperienza quando si è imbarcato, chiacchierando con gli altri. Poi, all'improvviso, il gesto inatteso di arrampicarsi sulla parete del cestone e lanciarsi giù. La morte non è considerata sospetta anche se sono in corso le indagini medico legali per accertare le cause del decesso dell'uomo. La Commercial Ballooning Association ha fatto sapere che i video effettuati dai passeggeri sono stati inviati alla polizia per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Jon Rudoni, presidente dell’organizzazione, ha confermato che l’uomo "è sceso dal cesto mentre era in quota". “I nostri pensieri vanno alla famiglia della vittima e a tutti i passeggeri del volo. Stiamo offrendo loro supporto specialistico in questo momento”, ha sottolineato il sergente Elaine Keating. “Siamo profondamente attenti all'esperienza di tutti i passeggeri coinvolti, al loro benessere e la sicurezza rimane una priorità", ha dichiarato l’operatore, Virgin Balloon Flights. “Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità competenti e le supportiamo pienamente nello svolgimento delle indagini”.