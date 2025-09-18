Nel Regno Unito abbondano le spie del Cremlino, arrestati altri due uomini e una donna da Scotland Yard

Foto: La Presse

Servizi segreti

Edoardo Sirignano 18 settembre 2025 a

Arrestate tre spie di Putin. Nella contea inglese dell’Essex incarcerati due uomini e una donna perché avrebbero effettuato operazioni di intelligence a favore del Cremlino. A diffondere la notizia Sky News Uk. “Attraverso la nostra recente attività di sicurezza nazionale – evidenzia Dominic Murphy, capo dell’antiterrorismo di Scotland Yard – stiamo assistendo a un numero crescente di reclutamenti di soggetti adescati dai servizi stranieri”.

Tutte e tre le persone fermate, infatti, avrebbero violato l’articolo 3 del National Security Act e sarebbero già comparse dinanzi al tribunale di Londra. Sono state rimesse in libertà solo dietro pagamento di una cauzione. Non è, comunque, il primo caso di “proxies”, ovvero di persone reclutate da servizi segreti stranieri. Basti pensare al caso di sei cittadini bulgari, condannati per essersi messi al servizio di Putin.