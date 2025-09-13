Spagna, esplosione a Madrid: confermata l'ipotesi di una fuga di gas. Ci sono almeno 25 feriti

Foto: LaPresse

Sono almeno 25 le persone rimaste ferite, di cui tre in modo grave, in un'esplosione avvenuta nel bar "Mis Tesoros", situato nel distretto di Puente de Vallecas, a sud di Madrid. Come confermato dai vigili del fuoco giunti sul luogo dell'accaduto, ad aver provocato il crollo parziale del locale è stata una fuga di gas, di cui però non è ancora stata individuata l'origine. La deflagrazione, avvenuta intorno alle 16, ha danneggiato seriamente la palazzina, che è stata subito evacuata. L'intera zona è stata isolata da un cordone di polizia, mentre 17 squadre dei vigili del fuoco e numerose ambulanze sono accorse sul posto. Tre persone sono state estratte dalle macerie dell'edificio pericolante, dove, sempre secondo i soccorritori, non ci sono altre vittime rimaste imprigionate. Il sindaco di Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha espresso il suo sostegno ai feriti e alle loro famiglie via social. "Stiamo monitorando la situazione a Puente de Vallecas. Le nostre squadre di emergenza stanno lavorando instancabilmente con 18 unità, inclusa l'unità cinofila, e il supporto aereo della polizia con droni", ha scritto.