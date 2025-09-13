Charlie Kirk, il post straziante della moglie: "Non sapete cosa avete scatenato"

Foto: Instagram

Sono strazianti le foto e i video pubblicati su Instagram da Erika Kirk, la moglie di Charlie Kirk, il noto attivista di destra ed esponente di spicco del movimento giovanile Maga ucciso mentre teneva un comizio nel campus universitario di Orem, nello Utah, mercoledì 10 settembre. La donna è stata immortalata, in lacrime, davanti alla bara del consorte. Come riporta la Bbc, nel breve filmato si vede la giovane vedova mentre bacia le mani del defunto marito, visibilmente afflitta e sofferente.

Il discorso della vedova Kirk: “Non avete idea di cosa avete scatenato”

Ieri sera, a distanza di 48 ore dall’omicidio, Erika Kirk ha tenuto il suo primo discorso pubblico, citato dallo Ccn. “Se pensavate che la missione di mio marito fosse potente prima, non avete idea. Non avete idea di cosa avete appena scatenato in tutto il Paese, in tutto il mondo”, sono state le prime dichiarazioni della donna. Poi, rivolgendosi simbolicamente al marito, ha continuato: “Charlie, ti prometto che non lascerò mai morire la tua eredità, tesoro. Ti prometto che renderò Turning Point Usa la cosa più grande che questa nazione abbia mai visto”.

Le prossime tappe del tour di Turning Point Usa

Charlie Kirk è stato il fondatore di Turning Point Usa, un’organizzazione che promuove e diffonde le politiche di stampo conservatore nelle scuole e università statunitensi. La vedova Kirk ha assicurato che il tour programmato dal marito nei campus universitari, ribattezzato con il nome "The American Comeback Tour", non subirà variazioni di programma. L'Americafest, la conferenza annuale di Turning Point Usa, si terrà a Phoenix (Arizona) il prossimo dicembre e “sarà più grande che mai”, ha puntualizzato la donna. Così come "il programma radiofonico e podcast di cui era così orgoglioso continuerà”. E ancora, ha proseguito la 36enne: "In un mondo pieno di caos, dubbi e incertezza, la voce di mio marito rimarrà e risuonerà più forte e chiara che mai, e la sua saggezza perdurerà". Infine, Erika Kirk ha ringraziato il vicepresidente JD Vance, sua moglie Usha e il presidente Trump per la loro amicizia con suo marito.