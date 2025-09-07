Manifestazione ProPal a Londra: quasi 900 arresti

07 settembre 2025 a

La polizia britannica ha dichiarato oggi di aver arrestato quasi 900 persone che manifestavano a Londra contro il divieto imposto al gruppo Palestine Action, considerato un'organizzazione terroristica dal governo. Da quando il gruppo è stato dichiarato fuorilegge due mesi fa, sono state arrestate quasi 1.600 persone. I manifestanti sostengono che il divieto imposto a Palestine Action costituisca un'ingiustificata limitazione della libertà di espressione e del diritto di protesta. La polizia metropolitana ha dichiarato che ieri sono state arrestate 890 persone durante la manifestazione, la maggior parte delle quali, 857, in base al Terrorism Act per aver sostenuto un'organizzazione vietata. Circa 33 persone sono state arrestate per altri reati, tra cui 17 per aver aggredito agenti di polizia.

Defend Our Juries, il gruppo che ha organizzato la protesta, ha dichiarato che 1.500 persone hanno partecipato alla manifestazione davanti al Parlamento, sedendosi e tenendo cartelli con la scritta "Mi oppongo al genocidio, sostengo Palestine Action". In pochi minuti, la polizia ha iniziato ad arrestare i manifestanti, mentre i passanti gridavano "Vergognatevi" e "Met Police, scegliete da che parte stare, giustizia o genocidio". Ci sono stati alcuni tafferugli e scambi di parole rabbiose mentre gli agenti trascinavano via i manifestanti che si erano lasciati andare mentre venivano allontanati dalla folla.