Raid su Kiev: 19 morti. Trump: "Non sono contento, ma nemmeno sorpreso" Meloni: "Si è capito chi è che non vuole la pace"

Un massiccio attacco aereo ha colpito nella notte Kiev. Questa volta le bombe russe hanno distrutto anche le sedi della delegazione Ue e del British Council, oltre a molti edifici civili. Almeno 19 le vittime, di cui quattro bambini. Sdegno da Bruxelles e da Londra per i brutali raid, che riportano un clima di rabbia verso Mosca e scetticismo sull'avvio dei negoziati. Convocati per chiedere chiarimenti i rispettivi ambasciatori russi presso l'Ue e presso il Regno Unito. "Mentre il mondo cerca una via per la pace, la Russia risponde con missili. L'attacco notturno su Kiev mostra una scelta deliberata di fare un'escalation e deridere gli sforzi di pace", commenta l'Alta rappresentante Ue Kaja Kallas. Anche per la Casa Bianca "questi attacchi atroci minacciano la pace che" il presidente Donald Trump "sta perseguendo", afferma l'inviato speciale di Donald Trump per l'Ucraina, Keith Kellogg. Il presidente Usa "non è contento" ma "non è sorpreso" degli ultimi attacchi russi in Ucraina, riferisce la portavoce Karoline Leavitt. Da parte sua, il Cremlino non nasconde il doppio gioco, quello di voler continuare a bombardare e invadere l'Ucraina e al contempo dire di volere i negoziati. "L'operazione militare speciale" in Ucraina "continua. Allo stesso tempo, la Russia mantiene il suo interesse a proseguire il processo negoziale per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo attraverso mezzi politici e diplomatici", dichiara il portavoce Dmitry Peskov.

Mentre Usa e Ucraina, assieme all'Europa, definiscono i dettagli delle future garanzie di sicurezza per Kiev, la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, "indignata" per l'attacco a Kiev e agli uffici Ue, sente Trump e Zelensky: "Putin deve sedersi al tavolo delle trattative", scrive dopo la telefonata. "Dobbiamo garantire una pace giusta e duratura per l'Ucraina con garanzie di sicurezza solide e credibili che trasformeranno il paese in un porcospino d'acciaio". In mattinata la leader Ue ha convocato un punto stampa per riferire che nessuno del personale dell'Ue a Kiev è stato ferito e per inviare un forte messaggio verso il Cremlino. "L'attacco di ieri - rimarca von der Leyen - è un altro triste promemoria di ciò che è in gioco. Dimostra che il Cremlino non si fermerà davanti a nulla per terrorizzare l'Ucraina, uccidendo alla cieca civili, uomini, donne e bambini, e prendendo di mira persino l'Unione Europea". La leader tedesca annuncia che il 19° pacchetto di sanazioni sarà pronto nei prossimi giorni e che verrà portato avanti il lavoro sull'uso degli asset russi congelati. Il tema sarà anche sul tavolo dei ministri degli esteri al Consiglio informale Gymnich di sabato a Copenaghen.

Al momento nell'Ue si trovano 210 miliardi di euro di beni russi e sta già utilizzando i profitti derivanti da questi asset per sostenere l'Ucraina con un prestito del G7 di 45 miliardi di euro. Un risultato raggiunto solo dopo un lungo lavoro portato avanti dall'Ue e dai partner per mettersi al riparo da future rivendicazioni russe e che non ha visto al confisca dei beni ma solo l'utilizzo dei profitti generati dal loro congelamento. Ora si tratta di esplorare nuove vie, sempre nell'ambito dei profitti straordinari, per poter far pagare il più possibile il conto a Mosca. Insomma, una nuova stretta per mettere pressione su Putin, finché questo non dimostri di voler negoziare veramente. Perché, come osserva il Segretario generale della Nato Mark Rutte, gli attacchi su Kiev, "dimostrano ancora una volta che non possiamo essere ingenui riguardo alla Russia". Infine il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha ritenuto "evidente che non ci sarà alcun incontro" nell'immediato tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin, auspicato da Donald Trump per trovare una soluzione al conflitto. “Non ci sarà alcun incontro a breve, contrariamente a quanto concordato tra il presidente Trump e il presidente Putin", ha dichiarato il leader tedesco al fianco del presidente francese Emmanuel Macron, all'inizio di un consiglio dei ministri franco-tedesco.