Macron, il 70% dei francesi vuole le sue dimissioni. Governo Bayrou verso la sfiducia

Traballa il governo di François Bayrou e la distanza tra la Francia e il presidente Emmanuel Macron sembra sempre più ampia. Dopo aver indetto un voto di fiducia del Parlamento tra meno di due settimane, che si prevede possa ampiamente perdere, il Primo Ministro francese ha avvertito che le elezioni anticipate "non contribuiranno a ripristinare la stabilità in Francia". Bayrou ha dichiarato in un'intervista alla televisione TF1 di "non credere" che lo scioglimento dell'Assemblea Nazionale e la convocazione di elezioni anticipate "ci permetterebbero di avere stabilità". Tuttavia gli elettori non sembra abbiano particolari dubbi.

Più di sette francesi su dieci (il 72%), infatti, sperano che il governo Bayrou non ottenga la maggioranza dei voti all'Assemblea Nazionale l'8 settembre, data del voto di fiducia annunciato dal primo ministro. Lo rivela un sondaggio di Elabe per BfmTv. Il capo del governo non ha l'opinione pubblica dalla sua parte: solo il 27% degli intervistati afferma di sperare che Bayrou venga mantenuto in carica dai deputati. Contrariamente alla retorica allarmistica dell'esecutivo, la maggior parte degli intervistati ritiene che la caduta del governo "non sarebbe problematica per la situazione economica e finanziaria del Paese" (22%) e che questa situazione "è già molto grave e non può peggiorare" (51%). Al di là delle dimissioni di Bayrou e della sua squadra, che sono già scontate, tutti gli scenari sembrano favorevoli ai francesi: mentre la nomina di un premier è la scelta preferita (81%), emerge una netta maggioranza anche per lo scioglimento e nuove elezioni legislative (69%), o addirittura per le dimissioni di Emmanuel Macron (67%).