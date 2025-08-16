Medioriente, Israele annuncia l'inizio dello sfollamento da Gaza City

16 agosto 2025 a

L'esercito israeliano ha annunciato che domani (domenica 17 agosto) inizieranno i preparativi per l'espulsione dei residenti palestinesi da Gaza City verso il sud, il primo passo della nuova strategia annunciato da Benjamin Netanyahu di occupazione della città, una mossa che l'Onu ha definito "una nuova calamità" nel mezzo dell'assoluta catastrofe umanitaria provocata dalla guerra a Gaza, che porterebbe allo sfollamento forzato di 1 milione di palestinesi nel sud della Striscia.

"In conformità agli ordini dati dalla classe politica e nell'ambito dei preparativi per trasferire la popolazione civili dalle zone di combattimento al sud della Striscia di Gaza" il portavoce in lingua araba dall'Idf, Avichay Adraee, ha comunicato sui social che domenica inizierà la distribuzione di "tende ed equipaggiamento ai residenti". "Gli aiuti entreranno attraverso il valico di Kerem Shalom, attraverso l'Onu e le organizzazioni internazionali" aggiunge il portavoce.