Parigi, il controllore di volo diffonde via radio "Palestina libera". La compagnia israeliana: “Inappropriato”

I messaggi pro Palestina ora vengono lanciati anche quando si è a bordo di un aereo. Un controllore dell'aeroporto Charles de Gaulle di Parigi ha diffuso via radio la frase "Palestina libera" ai piloti di un volo El Al pochi istanti dopo il decollo. Un episodio, questo, che ha riferito la compagnia di bandiera israeliana, definendo l'episodio "non professionale e inappropriato" e sottolineando che qualsiasi deviazione dalle procedure standard durante una fase critica come il decollo "potrebbe mettere a rischio la sicurezza del volo".

La vicenda non è passata inosservata. El Al ha fatto sapere di essersi messa in contatto con l'Autorità per l'aviazione civile israeliana. Questa, a sua volta, ha avviato interlocuzioni con le autorità francesi competenti. "El Al continuerà a volare in tutto il mondo con la bandiera israeliana orgogliosamente sulla coda dei nostri aerei, garantendo sempre la massima professionalità e la sicurezza di passeggeri ed equipaggio", ha comunicato in una dichiarazione ufficiale.