Striscia di Gaza, i veri numeri degli aiuti umanitari: i dati ufficiali al netto della propaganda di Hamas

Mentre continua la propaganda di Hamas sugli aiuti umanitari che non raggiungerebbero le popolazioni della Striscia di Gaza arrivano per la prima volta dati da fonti ufficiali israeliane. Come riportano le fonti il 7 agosto, si apprende che "199 camion sono entrati nella Striscia di Gaza e hanno scaricato ai valichi di Kerem Shalom e Zikim. Tra questi: 41 del WFP", il World Food Program, "44 del settore privato, 29 dell’UNICEF, 20 della Mezzaluna Rossa Egiziana".

I dati di Tel Aviv riportano che "5 autocisterne di carburante sono entrate nella Striscia. -100 pacchi alimentari sono stati lanciati dall’aria. -247 camion sono stati raccolti per la distribuzione: 212 dalle Nazioni Unite e dalle ONG internazionali, e l’equivalente di 2 camion è stato distribuito tramite lanci aerei. -610 camion sono in attesa di essere raccolti da ONU e ONG internazionali".

Intanto oggi il piano del premier Benjamin Netanyahu di prendere il controllo militare di Gaza City è stato approvato dal gabinetto di sicurezza israeliano dopo una riunione andata avanti per più di dieci ore, prevede di procedere al disarmo di Hamas con la liberazione degli ostaggi, circa 50 ancora nella Striscia. Ma sono in molti, a partire dall'esercito israeliano, a condividere questa linea.