La sinistra inglese perde pezzi. Si dimette la Ministra "dei senzatetto" accusata di speculare sugli affitti

Salvatore Martelli 08 agosto 2025

Nuovo scandalo per la sinistra inglese: la ministra per i senzatetto Rushanara Ali si è dimessa dopo ore di febbrile attesa e tensione con l’accusa di aver lucrato sull’affitto di una sua casa di proprietà nella zona est di Londra. Incaricata di occuparsi di edilizia pubblica e responsabile per la risoluzione della problematica legata ai senzatetto, il ministro di origini bengalesi ha dato un nuovo colpo all’immagine del governo laburista di Keir Starmer. Ma cosa è successo? Un’ex inquilina dell’ormai ex ministro si è rivolta ai giornali e avrebbe rivelato di aver ricevuto una email in cui Ali le comunicava, con un preavviso di quattro mesi, che il suo contratto di affitto non sarebbe stato rinnovato. Una volta sfrattati lei e gli altri tre inquilini che abitavano la casa, il ministro avrebbe rimesso sul mercato l’immobile a ben 4000 sterline al mese, con una maggiorazione di oltre 700 sterline.



Un vero e proprio schiaffo ai diritti degli inquilini di cui Ali doveva occuparsi e per cui oggi sono arrivate le dimissioni. Nulla di illegale però, come ricostruito sulle pagine de Il Giornale, in netta contraddizione con il Renters’ Right Bill, la nuova legge varata proprio dal governo laburista e che nelle intenzioni della sinistra britannica doveva proteggere gli affittuari e vietare ai padroni di casa l’aumento dei canoni d'affitto per almeno 6 mesi dopo lo sfratto anticipato dei locatari. Fatto questo che ha portato la destra a bollare come “ipocrita” l’ormai ex ministro che dopo il passo indietro è stato anche lodato dal primo ministro che, nonostante le polemiche, ha ringraziato ed elogiato la donna per il suo lavoro. Le dimissioni del ministro però sono una nuova tegola per Starmer che continua a perdere terreno nei sondaggi e che dovrà navigare nell’ennesima tempesta che si è abbattuta sul suo governo. Il tutto mentre la destra continua a crescere e a inanellare consensi.