Scattano i nuovi dazi Usa, Trump esulta: "Stanno entrando miliardi"

Sono entrati in vigore i nuovi dazi statunitensi su prodotti provenienti da decine di economie, delineando il nuovo ordine commerciale mondiale auspicato da Donald Trump. Le tariffe entrate in vigore alle 06:01, sostituiscono, per le economie interessate, il dazio del 10% applicato da aprile su praticamente tutti i prodotti in ingresso negli Stati Uniti. L'aliquota varia dal 15% al 41%, con l'Unione Europea (UE), il Giappone e la Corea del Sud, che sono tra i principali partner commerciali degli Stati Uniti, ora soggetti a un'aliquota di almeno il 15%.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accolto con favore l'afflusso di "miliardi di dollari" negli Stati Uniti, dopo l'entrata in vigore di nuovi dazi contro decine di economie alle 06:01. "E mezzanotte!!! Miliardi di dollari in dazi stanno ora affluendo negli Stati Uniti d'America", ha scritto Trump in un messaggio in stampatello sul suo social network Truth.