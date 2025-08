Dazi: La minaccia Trump, imposte fino al 250% sui farmaci importati: "Vogliamo medicine prodotte in America"

05 agosto 2025 a

L'escalation continua. In un'intervista rilasciata martedì alla rete televisiva CNBC, il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'intenzione di imporre dazi fino al 250% sui prodotti farmaceutici importati negli Stati Uniti. Si tratterebbe della misura tariffaria più alta mai minacciata finora dall’ex presidente.

Trump ha spiegato che inizialmente verrà introdotta una tariffa “bassa”, ma che entro un anno, massimo un anno e mezzo, il tasso sarà portato prima al 150% e successivamente al 250%. "Perché vogliamo che i medicinali vengano prodotti nel nostro Paese", ha dichiarato, sottolineando l’urgenza di rilocalizzare la produzione farmaceutica sul suolo americano.

Già all’inizio di luglio, Trump aveva minacciato una tassa del 200% se le aziende del settore non avessero rapidamente riportato la produzione negli Stati Uniti. Ora, l’ex presidente rincara la dose, spingendo per una politica protezionistica ancora più aggressiva.

Parallelamente, Trump mira anche a ridurre il prezzo dei medicinali, che negli Stati Uniti resta mediamente molto più alto rispetto a quello registrato nella maggior parte degli altri Paesi industrializzati. La scorsa settimana, ha inviato lettere a 17 aziende farmaceutiche chiedendo un taglio immediato dei prezzi, minacciando ritorsioni in caso contrario. Le imprese hanno tempo fino al 29 settembre per presentare “impegni concreti” in questa direzione.