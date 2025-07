Starmer come Macron, "Uk riconoscerà lo Stato di Palestina": le condizioni

29 luglio 2025 a

Il primo ministro britannico Keir Starmer sarebbe pronto a presentare già oggi un piano per riconoscere la Palestina come Stato. Lo afferma la testata britannica Jewish News, secondo cui l'annuncio differirebbe da quello del presidente francese Emmanuel Macron in quanto Starmer intende fissare una serie di condizioni che dovranno essere raggiunte e accettate. Secondo le fonti della testata, il riconoscimento sarà condizionato al rilascio di tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e si baserà sulla garanzia che il gruppo terroristico non governi più Gaza.

"Keir Starmer è convinto che il Regno Unito possa agire come mediatore imparziale in qualsiasi futuro processo di pace. È impegnato a riconoscere lo Stato palestinese, ma ritiene che ciò possa avvenire solo se le condizioni saranno soddisfatte, compresa la sicurezza di Israele e il rilascio degli ostaggi", ha detto una fonte a Jewish News. Il premier ha richiamato dalle vacanze il suo gabinetto per una riunione sulla questione, attualmente in corso. È in corso a New York una conferenza Onu sulla soluzione a due Stati, promossa da Francia e Arabia Saudita; Israele e Stati Uniti l'hanno criticata duramente.