Bayesian, la vedova di Mike Lynch perde l'eredità: deve pagare 700 milioni a HP

22 luglio 2025 a

a

a

A quasi un anno dal tragico naufragio del Bayesian al largo di Porticello, in Sicilia, arriva un nuovo capitolo nella vicenda di Mike Lynch, il magnate britannico morto insieme alla figlia e ad altri cinque passeggeri. Un tribunale di Londra ha dichiarato la bancarotta del suo patrimonio, imponendo un risarcimento da 700 milioni di sterline alla Hewlett Packard, con cui Lynch era in causa da anni per la contestata vendita della sua società Autonomy.

La barca a vela era salpata nell’agosto 2024 per celebrare l’assoluzione di Lynch dalle accuse penali di frode negli Stati Uniti. Una festa trasformata in tragedia. Tra le vittime anche l’avvocato Chris Morvillo, che lo aveva difeso nel processo, e il presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer. Solo quindici persone si salvarono, tra cui la vedova Angela Bacares, ora erede di un patrimonio praticamente azzerato.

Nonostante l’assoluzione penale, la giustizia civile britannica ha stabilito che Lynch e l’ex socio Hussain truffarono HP gonfiando artificialmente il valore di Autonomy. Secondo la sentenza, il danno per HP supera i 646 milioni di sterline, cifra destinata a crescere con altre voci di indennizzo.

Intanto, le indagini sul naufragio restano aperte. Il relitto è stato recuperato a giugno, senza segni evidenti di danni strutturali: scafo integro, portellone chiuso, nessuna falla. Le autorità ipotizzano un errore umano, ma non escludono altre cause. L’unica certezza, oggi, è che il naufragio ha sepolto non solo vite, ma anche una delle fortune più controverse del tech europeo.