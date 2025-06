Iran, l'ultimatum definitivo di Trump. Khamenei: "Non ci arrenderemo"

18 giugno 2025 a

È "l'ultimatum definitivo", quello offerto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump all'Iran, con cui ha ammesso di "aver perso la pazienza" e per cui ha ribadito la richiesta di una "resa incodizionata". Il prossimo passo potrebbe essere un intervento diretto dell'esercito americano, anche se Trump, parlando con i giornalisti fuori dalla Casa Bianca, è rimasto vago: "Non posso dirlo, nessuno sa cosa farò". Intanto, però, media americani hanno rivelato che 4 bombardieri B-2 dell'esercito degli Stati Uniti sono stati avvistati sull'isola di Diego Garcia, una base militare nell'Oceano Indiano. Si tratta degli unici velivoli dell'esercito statunitense in grado di trasportare la gigantesca bomba MOP (abbreviazione di Massive Ordnance Penetrator), una bomba da 12,3 tonnellate, probabilmente l'unica in grado di distruggere l'impianto nucleare iraniano più impenetrabile, quello di Fordow. Secondo la Cnn, poi, una terza portaerei americana verrà dispiegata la settimana prossima in Medio Oriente, vicino al teatro del conflitto Israele-Iran.

Trump: "L'Iran ha chiesto di venire alla Casa Bianca". Ma Teheran nega: "Falso"

Ciò su cui Trump è stato chiaro è il sostegno al premier israeliano Benjamin Netanyahu, che il presidente Usa ha raccontato di aver spronato con un "continua così". Sulle possibilità di negoziati, invece, Trump ha detto che "è troppo tardi". "L'Iran ha un sacco di problemi e vuole negoziare", ha affermato, "perché non avete negoziato con me due settimane fa? Avreste potuto farlo. Avreste avuto un Paese". Il leader statunitense ha poi rivelato che negoziatori avrebbero ipotizzato di "venire alla Casa Bianca". Versione che ha fatto infuriare Teheran. "L'Iran non negozia sotto costrizione, non accetterà la pace sotto costrizione e certamente non con un ex guerrafondaio", ha fatto sapere la missione iraniana presso le Nazioni Unite, smentendo le parole di Trump: "Nessun funzionario iraniano ha mai chiesto di strisciare ai cancelli della Casa Bianca". Parole che seguono il duro discorso alla nazione dell'ayatollah Ali Khamenei, trasmesso in diretta tv. La Guida Suprema iraniana ha definito gli ultimatum del presidente Usa "inaccettabili", sottolineando: "La nazione iraniana resiste fermamente a una guerra imposta, così come resisterà fermamente a una pace imposta, non ci arrenderemo".

Nemmeno davanti a un possibile intervento militare degli Stati Uniti. "Gli americani dovrebbero sapere che qualsiasi intervento militare statunitense sarà senza dubbio accompagnato da danni irreparabili", ha detto Khamenei, assicurando: "Israele ha commesso un grave errore e sarà punito per le sue azioni". Intanto non si sono fermati gli scambi di missili tra Israele e Iran. Secondo l'Aiea, sono stati colpiti dai raid dell'Idf "due impianti di produzione di centrifughe: l'officina Tesa a Karaj e il Centro di ricerca di Teheran". I media hanno riferito che è stata presa di mira anche l'Università Imam Hussein di Teheran, affiliata al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. L'Iran ha risposto con uno sciame di missili balistici verso Israele, la maggior parte di questi intercettati. Ma sono sempre di più coloro che vogliono lasciare lo stato ebraico a causa dei continui attacchi aerei. Il Regno Unito ha portato via dal Paese le famiglie dei propri diplomatici a Tel Aviv e Gerusalemme, mentre gli Stati Uniti hanno annunciato di star organizzando voli di evacuazione e partenze su navi da crociera per i propri cittadini. Anche l'Italia si è attivata, come ha fatto sapere il ministro degli Esteri Antonio Tajani: "Stiamo organizzando per i prossimi giorni voli commerciali da Amman al fine di permettere ai connazionali che vogliono lasciare Israele di rientrare", ha scritto in un post su X. Secondo le autorità israeliane, sono circa 38mila i turisti stranieri attualmente nel Paese. Tutti potranno richiedere attraverso un form online assistenza al governo di Tel Aviv per essere evacuati.