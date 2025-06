Iran, quanto dureranno le operazioni di Israele. Trump: “Attacco di successo”

13 giugno 2025 a

a

a

"Non si tratta di un'operazione: è una guerra, pianificata e condotta a 1.500 chilometri da casa": così alti ufficiali dell'Idf hanno definito gli attacchi di Israele contro il programma nucleare, la leadership militare e l'arsenale missilistico dell'Iran, che secondo un funzionario che ha parlato con lo Wall Street Journal "dureranno 14 giorni". È un'azione "in evoluzione" e questo era "il miglior momento" per "portare a termine la missione", hanno spiegato le forze militari di Israele. Un'analisi di quanto accaduto che è stata confermata anche da Danny Citrinowicz, ricercatore senior presso l'Institute for National Security Studies di Tel Aviv. "Israele ha attaccato in questo momento perché aveva un'opportunità d'oro. L'Iran era molto debole ed esposto ma, allo stesso tempo, ogni giorno che passava stava ricostruendo le sue capacità militari e andando avanti con le sue attività relative al programma nucleare", ha riferito a Lapresse Citrinowicz, che ha ricoperto per 25 anni diverse posizioni di comando presso le unità dell'Israel Defense Intelligence.

Israele attacca l'Iran, Netanyahu: "Momento decisivo della storia"

Attacchi, quelli israeliani, che sono finiti anche al centro dell'intervento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il tycoon americano ha ribadito il pieno sostegno a Israele e ha definito i raid della scorsa notte "un attacco di grande successo". In una breve telefonata con la Cnn, Trump ha dichiarato: "Noi ovviamente sosteniamo Israele, lo abbiamo sostenuto come nessuno ha mai fatto prima", precisando anche di aver lanciato un avvertimento a Teheran. "L'Iran avrebbe dovuto ascoltarmi quando ho detto, non so se lo sapete, ma gli ho dato un preavviso di 60 giorni, e oggi è il giorno 61", ha riferito Trump, che è quindi passato a esortare il regime iraniano a negoziare: "Adesso dovrebbero venire al tavolo per fare un accordo, prima che sia troppo tardi. Sarà troppo tardi per loro. Sapete, le persone con cui avevo a che fare sono morte, gli integralisti".