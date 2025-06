Miguel Uribe, impennata di follower dopo l'agguato a Bogotà. Com'è il sentiment

08 giugno 2025 a

Sono cresciuti a dismisura i follower di Miguel Uribe Turbay, il senatore di destra e candidato alle presidenziali colombiane rimasto ferito dopo un agguato a colpi di arma da fuoco a Bogotà, durante un comizio elettorale. In poche ore, i profili social ufficiali di Uribe Turbay hanno attirato l'attenzione dei frequentatori della rete. In particolar modo, si parla di un +102mila seguaci su Instagram, di un +54mila su TikTok, di un +33mila su X, di un +26mila su Facebook e di un +1,5mila su Youtube. Non solo: online la parola chiave nominativa Miguel Uribe ha generato nelle ultime 18 ore 8.2 milioni di interazioni. Il sentiment, invece, è nettamente negativo, con un mood di tristezza al 94,5%.