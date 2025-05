Russia-Ucraina, secondo scambio di prigionieri: quanti tornano a casa

24 maggio 2025 a

Avvenuto il secondo scambio di prigionieri di guerra tra Mosca e Kiev. Russia e Ucraina hanno annunciato il rilascio di 307 militari per parte dopo che, nei giorni scorsi, erano stati liberati 270 soldati e 120 civili dai due Paesi.

"La Russia - ha reso noto il ministero della Difesa di Mosca - ha trasferito 307 militari nel territorio controllato da Kiev, sulla base degli accordi russo-ucraini raggiunti a Istanbul" il 16 maggio scorso. "In cambio sono stati trasferiti 307 soldati dalle Forze armate ucraine". Dal canto suo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato il ritorno dei militari sul suo account X: "Altri 307 difensori ucraini sono tornati a casa. E' il secondo giorno dello scambio mille per mille che abbiamo negoziato in Turchia. In soli 2 giorni, 697 persone sono tornare a casa, ci aspettiamo che il processo continui".