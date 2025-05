Difesa, accordo per 150 miliardi: così l'Europa si riarma

21 maggio 2025 a

a

a

Gli ambasciatori dell'Ue hanno raggiunto al Coreper l'accordo sul programma di riarmo Safe, che prevede 150 miliardi di prestiti per l'industria della difesa. Lo riferisce la presidenza polacca del Consiglio Ue. "Quanto più investiamo nell'equipaggiamento dei nostri eserciti, tanto più scoraggeremo coloro che vogliono farci del male. Sicurezza, Europa!", scrive la presidenza sui social.

Video su questo argomento L'Europa si riarma: rischi e opportunità. Lo Speciale Difesa con Gallicola e Arditti

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in un'intervista al Corriere della Sera ha affermato che serve una difesa europea integrata: "Ci vorranno 7-10 anni, ma è indispensabile per avere anche le braccia per agire e non solo le parole. Siamo indietro in tutto, rispetto agli Usa, ma grazie al lavoro fatto nella Nato siamo già molto più coesi di quanto si creda e pronti a diventare, in futuro, autonomi nella difesa. Una difesa europea che immagino continentale e non limitata ai 27, allargata a Paesi come Gran Bretagna, Norvegia, Turchia, ai Paesi balcanici, che non vanno lasciati alla Russia", ha dichiarato Crosetto, secondo cui servono sangue freddo e capacità di agire "nell'interesse della pace senza che si debba per forza fare una corsa tra i leader per vedere chi taglia un traguardo per primo. È quanto sta facendo, e bene, Giorgia Meloni nel suo ruolo di pontiere con gli Usa, dimostrandosi la più seria di tutti, nei confronti dell'Europa, e la meno egoista". "Quando parlo di difesa europea non intendo la creazione di un esercito ad hoc, ma l'integrazione di forze armate nazionali già esistenti e che già adesso operano spesso di concerto, ma dovrebbero essere sempre più interconnesse, avere un proprio comando, come già avviene nella Nato. Ma prima che diventi una realtà operativa capace ed efficiente, devono essere implementate le forze di tutti i profili: dagli armamenti alla cybersicurezza, perché oggi ne siamo dipendenti dagli Usa, anni e anni luce avanti a noi", dice Crosetto.