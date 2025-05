Usa, sfornata la nuova bomba nucleare a caduta: ecco il dispositivo B61-13 a gravità

20 maggio 2025 a

È pronta all'impiego la nuova bomba nucleare a caduta prodotta dagli Stati Uniti. Il Segretario all'Energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ha annunciato in Texas presso lo stabilimento di Pantex che la National Nuclear Security Administration (DOE/NNSA) del Dipartimento dell'Energia ha completato la produzione della prima bomba a gravità B61-13, l'ultima modifica alla famiglia di armi nucleari B61. La prima unità è stata assemblata quasi un anno prima della data prevista inizialmente e meno di due anni dopo l'annuncio del programma, rendendo la B61-13 una delle armi più rapidamente sviluppate dalla Guerra Fredda. "La straordinaria velocità di produzione della B61-13 è una testimonianza dell'ingegnosità dei nostri scienziati e ingegneri e dell'urgenza che ci troviamo ad affrontare per rafforzare la deterrenza in una nuova era instabile".

Pilastro portante del ramo aereo nucleare statunitense, la B61 è l'arma più longeva e versatile dell'arsenale atomico USA. Mentre la famiglia B61 può essere impiegata su un'ampia gamma di caccia e bombardieri, la B61-13 sarà certificata solo per l'impiego su bombardieri strategici e schierata da basi negli Stati Uniti continentali. La B61-13 è uno dei sette programmi di modernizzazione delle testate che la NNSA sta eseguendo per garantire l'affidabilità e l'efficacia dell'arsenale nucleare. La B61-13 integra le stesse moderne caratteristiche di sicurezza, protezione e precisione della B61-12, ma presenta una potenza di fuoco orientata alla distruzione di obiettivi militari più complessi e di vasta portata. La Nuclear Security Enterprise, in coordinamento con l'Aeronautica Militare statunitense, ha completato la prima unità della B61-13 con una tempistica notevolmente accelerata.

Decenni di dati di progettazione e qualificazione della B61 hanno dato ai responsabili dei programmi e agli ingegneri della NNSA la certezza di poter accettare rischi calcolati per accelerare la produzione. Snellendo o, in alcuni casi, combinando i "design gate" – le rigorose revisioni condotte in ogni fase del processo di progettazione di un'arma – gli ingegneri sono stati in grado di avviare la produzione molto prima di quanto consentito da una tempistica standard. Queste efficienze hanno permesso di produrre le "costruzioni di prova" dell'hardware della B61-13 appena tre mesi dopo che il programma aveva ricevuto l'autorizzazione e lo stanziamento dal Congresso. La B61-13 fornirà al presidente ulteriori opzioni nucleari contro determinati obiettivi militari più difficili e di vasta portata; separatamente, il Dipartimento della Difesa si coordinerà con la NNSA per completare e attuare una strategia completa per distruggere obiettivi difficili e profondamente interrati.