Terremoto a San Diego, la forte scossa: in California torna la paura del Big One

Un forte terremoto ha colpito la California meridionale: secondo lo United States Geological Survey (USGS), la scossa di magnitudo 5,2 e avvenuta nei pressi di Julian, una cittadina a poco più di un'ora di macchina da San Diego. "E improbabile che si verifichino vittime e danni", ha affermato l'USGS in un primo rapporto. "Nel complesso, la popolazione di questa regione risiede in strutture resistenti alle scosse sismiche, sebbene vi siano anche strutture vulnerabili." Secondo i primi resoconti raccolti dall'AFP, il terremoto e stato abbastanza forte da far cadere a terra alcuni residenti della contea di Orange, nella California meridionale ma non ci sarebbero conseguenze peggiori.

Secondo i sismologi, nel 2024 la California ha registrato un'attivita sismica mai vista da decenni. Diversi terremoti di intensità moderata hanno scosso i nervi di alcuni residenti, che temono il "Big One". Ma gli scienziati affermano che questi terremoti di media intensità non sono il segnale di un disastro imminente. In un secolo di osservazioni sismologiche, "nessuno ha osservato modelli statisticamente significativi prima che si verifichino grandi terremoti", ha dichiarato la sismologa Susan Hough al Los Angeles Times all'inizio di ottobre. Le autorità della California hanno approfittato di questo aumento di attivita per ricordare ai residenti che devono essere pronti a reagire, riparandosi sotto i tavoli e lontano dalle finestre in caso di terremoto. Il sisma odierno ha avuto epicentro a 4 chilometri a sud di Julian, che si trova a circa 32 chilometri dal confine statunitense con il Messico.