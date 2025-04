08 aprile 2025 a

L'ex comandante in capo delle forze armate ucraine e ora ambasciatore ucraino a Londra, Valeriy Zaluzhny, ha condiviso per la prima volta informazioni sul funzionamento del quartier generale congiunto ucraino-americano a Wiesbaden, in Germania, confermano l'inchiesta a riguardo pubblicata di recente dal New York Times. Il quotidiano americano aveva riferito del ruolo di questa struttura nella pianificazione e nella conduzione di una serie di operazioni delle Forze armate ucraine nel 2022 e nel 2023. "Si è parlato molto di Wiesbaden la scorsa settimana. Questa sede è stata davvero l'arma segreta nostra e dei nostri partner nella pianificazione delle operazioni e nella formulazione dei requisiti per la loro attuazione", ha scritto sui social Zaluzhny, che ha poi rivelato le varie fasi di creazione del quartier generale.

Secondo l'ex capo dell'esercito, dopo l'inizio dell'invasione russa su vasta scala, gli aiuti militari dei partner sono aumentati in modo significativo e l'Ucraina ha ricevuto non solo molte armi ed equipaggiamenti, ma anche nuove sfide legate alla loro consegna e riparazione. Ecco perché, come scrive Zaluzhny, nell'aprile 2022 è stato creato un centro per il coordinamento della fornitura degli aiuti militari all'Ucraina. Inizialmente aveva sede presso il quartier generale del comando europeo degli Stati Uniti a Stoccarda, in Germania. Dopo qualche tempo la sede centrale continuò a funzionare a Wiesbaden. "In seguito, ci siamo resi conto che avevamo bisogno di un quartier generale operativo congiunto con i nostri partner che valutasse le esigenze di armi ed equipaggiamento in base alla pianificazione operativa", ha aggiunto Zaluzhny che oggi è dato come possibile rivale di Volodymyr Zelensky in eventuali presidenziali.

"Questo problema è diventato particolarmente acuto nell'estate del 2022, quando i nostri partner hanno espresso dubbi sull'opportunità di determinati tipi di armi e munizioni per il fronte", ha affermato l'ex comandante in capo delle Forze armate ucraine. Poi, a quanto riferisce, è nata l'idea di creare un quartier generale operativo sulla base del centro logistico, che avrebbe analizzato le operazioni pianificate delle Forze armate ucraine e ciò di cui avevano bisogno secondo gli standard della Nato. "Grazie al supporto della Gran Bretagna, abbiamo realizzato questa idea e Wiesbaden ha ricevuto una nuova vita", ha concluso, "n questo quartier generale sono state pianificate operazioni, condotte esercitazioni militari, delineate le esigenze delle Forze armate ucraine poi trasmesse a Washington e alle capitali europee".