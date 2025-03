Gérard Depardieu, al via il processo. Presente in aula Fanny Ardant che lo difende

24 marzo 2025 a

Al via a Parigi il processo a Gérard Depardieu. L'attore è accusato di violenza sessuale da parte di due donne: secondo le presunte vittime, le aggressioni sarebbero avvenute durante le riprese del film "Les Volets Verts" (’Le persiane verdi') del regista Jean Becker. La pubblica accusa sostiene che gli episodi includono commenti osceni e molestie. Depardieu, che nega le accuse, si è presentato in aula. Settantasei anni e più di 200 tra film e serie televisive, l’attore è stato accusato di "comportamenti scorretti" da circa 20 donne, ma questo è il primo caso che arriva al processo. In una lettera aperta pubblicata su Le Figaro nell’ottobre 2023, Depardieu aveva ribadito di essere innocente dichiarando: "Mai, ma mai, ho abusato di una donna".

Nell’aula stracolma del tribunale di Parigi c’era anche l’attrice Fanny Ardant, chiamata a testimoniare dalla difesa dell’attore. Amica storica dell’ex mostro sacro del cinema francese, Ardant, 76 anni, interpreta il ruolo femminile principale del film "Les volets verts", sul set del quale Depardieu avrebbe aggredito fisicamente e verbalmente le due querelanti. Ardant, volto molto noto del cinema francese, è stata inizialmente seduta nella parte dell’aula a supporto di Depardieu. Poi ha lasciato il tribunale. I testimoni dell’attore saranno ascoltati domani mattina e tra di loro ci sarà anche Ardant.

In un clima ad alta tensione, sia dentro che fuori dal tribunale penale di Parigi, hanno accompagnato Depardieu la sua compagna dal 2017, Magda Vavrusova, la figlia Roxane Depardieu - con la madre Karine Silla - e l’attore Vincent Perez. Presente all'udienza anche l’attrice francese Charlotte Arnould, la prima donna ad aver sporto denuncia contro l’attore nel 2018, così come Anouk Grinberg. L’attrice, che gli aveva dato le battute in "Les Volets verts" di Becker, aveva testimoniato sui commenti sessisti fatti dall’attore durante le riprese del film. Il 76enne Depardieu, dalle condizioni di salute precarie, è "combattivo, ma si stanca in fretta", ha spiegato il suo legale, Jèrèmie Assous, pochi minuti prima dell’inizio dell’udienza.