Tregua Ucraina, la Russia frena: "Vogliamo prima conoscere i dettagli"

12 marzo 2025

Il portavoce del presidente russo Dmitrij Peskov ha invitato a «non correre troppo» nel rispondere alla domanda sulla reazione della Russia alla proposta di un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina. «State correndo un po' troppo. Non vogliamo farlo. Parlando con la stampa, sia Rubio che Waltz hanno detto che ci avrebbero trasmesso informazioni dettagliate sull’essenza della conversazione avvenuta a Gedda attraverso vari canali», ha detto Peskov ai giornalisti nel corso di un punto stampa. «Per prima cosa dobbiamo ottenere queste informazioni. In questi giorni - ha aggiunto - abbiamo pianificato anche contatti con gli americani durante i quali contiamo di ricevere informazioni complete».

"Non è vero" . Negoziati Usa, Peskov smentisce. Che succede in Ucraina

Secondo Peskov, inoltre, esistono opportunità di cooperazione economica tra Russia e Stati Uniti anche per quanto riguarda lo sviluppo di terre rare. Tuttavia non c’è ancora alcuna discussione in merito. «Il presidente Putin ha parlato di potenziali opportunità per un’ampia interazione e cooperazione nel campo di una vasta gamma di progetti economici», ha detto il portavoce del Cremlino. «Tali opportunità esistono, ma finora non se ne è discusso», ha concluso.