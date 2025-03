Caso Pelicot, la nuova denuncia sul mostro. La figlia: “Sedata e abusata per 10 anni”

06 marzo 2025 a

a

a

Caroline Darian, la figlia di Gisèle e Dominique Pelicot, condannato a 20 anni per aver sedato la ex moglie e aver lasciato che sconosciuti abusassero di lei, ha depositato ieri tramite la sua legale una denuncia contro il padre presso il tribunale di Versailles. La 46enne accusa l’uomo di «stupro e tentato stupro, violenza sessuale e somministrazione di una sostanza che può alterare lo stato di discernimento al fine di commettere uno stupro». Secondo quanto ha appreso l’emittente francese Bfmtv, Darian ritiene di essere stata vittima di abusi sessuali da parte del padre per un periodo potenziale di 10 anni, dal 2010 al 2020, mentre era priva di sensi. Contattata da Bfmtv, la donna detto che «spera che con questa denuncia la giustizia faccia davvero il suo dovere».

Nel corso delle indagini sul cosiddetto caso degli ‘stupri di Mazan’, nel computer di Dominique Pélicot sono stati trovati diversi elementi riguardanti la figlia tra cui 2 foto di Caroline sdraiata, con indosso mutandine che non le appartengono, visibilmente priva di sensi. Dopo l’analisi, è emerso che queste due foto sono state scattate in luoghi diversi, tra cui la casa dei suoi genitori nella regione di Parigi. È stato fatto notare che Caroline è stata fotografata nella stessa posizione della madre prima che venisse stuprata da sconosciuti.

Sono stati trovati anche montaggi comparativi di Caroline e di sua madre Gisele, file con nomi come ‘mia figlia nuda il 9 luglio 2020’ o anche ‘montaggio madre/figlia che confronta la parte anteriore’. Infine, l’attrezzatura informatica sequestrata ha rivelato conversazioni Skype con un utente anonimo, a cui Dominique Pélicot invia immagini e video della nudità della figlia. Un vero mostro che continua a sconvolgere la Francia.