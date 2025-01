Svezia, una "potenza straniera" dietro il caso Momika. Il Corano bruciato e l'omicidio in diretta

30 gennaio 2025 a

Un rifugiato iracheno in Svezia, il 38enne Salwan Momika, che nel 2023 ha ripetutamente bruciato il Corano, scatenando l’indignazione dei Paesi musulmani, è stato ucciso con un colpo di pistola a sud di Stoccolma. Secondo il primo ministro svedese «una potenza straniera» potrebbe essere coinvolta. Il procuratore Rasmus Oman ha confermato che è in corso un’indagine e che sono state arrestate cinque persone. Il primo ministro Ulf Kristersson ha detto ai giornalisti in conferenza stampa: «Posso garantire che i servizi di sicurezza sono profondamente coinvolti in questa vicenda perchè c’è ovviamente il rischio che ci sia anche un legame con un potere straniero». Un tribunale di Stoccolma avrebbe dovuto decidere oggi se Momika, un iracheno cristiano, fosse colpevole di incitamento all’odio etnico, ma ha rinviato la sentenza (che si limiterà al coimputato) al 3 febbraio.

Ieri sera la polizia ha risposto a una chiamata per una sparatoria in un condominio della città di Sodertalje, dove Momika viveva. Lì hanno trovato un uomo che era stato colpito da un proiettile e che è poi morto in ospedale. Diversi media hanno riferito che la sparatoria potrebbe essere stata trasmessa in diretta sui social media. Ad agosto, Momika e un altro manifestante, Salwan Najem, sono stati accusati di «agitazione contro un gruppo etnico» in quattro occasioni nell’estate del 2023. Secondo l’accusa, i due hanno profanato il Corano, bruciandolo, e hanno fatto commenti sprezzanti sui musulmani, in un’occasione fuori da una moschea di Stoccolma. Najem ha scritto su X dopo la morte di Momika: «sono il prossimo nella lista».

Le relazioni tra la Svezia e diversi Paesi del Medio Oriente sono state messe a dura prova dalle proteste della coppia. I manifestanti iracheni assalirono l’ambasciata svedese a Baghdad due volte nel luglio 2023, appiccando incendi all’interno del complesso nella seconda occasione. Nell’agosto dello stesso anno, il servizio di intelligence svedese Sapo ha innalzato il livello di minaccia a quattro su una scala di cinque, dopo che i roghi del Corano avevano reso il Paese un «obiettivo prioritario».

Parlando con Aftonbladet nell’aprile del 2023, Momika disse di non aver mai voluto che i suoi roghi del Corano causassero problemi in Svezia, dove vive dal 2018. «Non voglio danneggiare questo Paese che mi ha accolto e ha preservato la mia dignità». Nell’ottobre del 2023, l’Agenzia svedese per la migrazione gli ha revocato il permesso di soggiorno, adducendo informazioni false nella sua domanda originale, ma gliene ha concesso uno temporaneo in quanto ha dichiarato che c’era un «impedimento all’esecuzione» dell’espulsione in Iraq. Il mese prima, l’Iraq ne aveva chiesto l’estradizione per uno dei roghi del Corano. Nel marzo 2024, Momika ha lasciato la Svezia per chiedere asilo in Norvegia, dichiarando che la libertà di espressione e la protezione dei diritti umani della Svezia erano «una grande bugia». La Norvegia lo ha espulso di nuovo in Svezia alcune settimane dopo. Prima di arrivare in Svezia, gli account di Momika sui social media raccontano una carriera politica irregolare in Iraq. Tra questi, i legami con una fazione armata cristiana durante la lotta contro il gruppo dello Stato Islamico, la creazione di un oscuro partito politico siriaco, le rivalità con influenti paramilitari cristiani e un breve arresto. Ha anche partecipato alle massicce proteste anti-corruzione che hanno colpito l’Iraq alla fine del 2019, nella cui repressione rimasero uccise oltre 600 persone in tutto il Paese.