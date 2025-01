Gaza, sciolti i nodi: domani il governo israeliano voterà l'accordo sulla tregua

16 gennaio 2025 a

Il governo israeliano voterà domani mattina l’accordo sulla tregua a Gaza. È quanto riportano diversi media israeliani. Il presidente dello Shas, Aryeh Deri, citato dal Times of Israel, ha detto che sono stati superati gli ostacoli che impediscono l’attuazione di un accordo di cessate il fuoco con Hamas. "Qualche minuto fa ho ricevuto un annuncio finale che tutti gli ostacoli sono stati superati e l’accordo è in corso", ha affermato Deri alla conferenza annuale del suo partito. "Ora sono impegnati con la stesura tecnica finale. Voglio congratularmi con il primo ministro Netanyahu, è lui il responsabile dell’accordo", ha aggiunto. “Ci aspettiamo che l'accordo su Gaza parta domenica”, ha dichiarato invece il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America Antony Blinken nel corso di una conferenza stampa.

"Hamas rinnega le intese", slitta il voto di Israele: l'accordo rischia di saltare?

A meno di 24 ore dall’annuncio di un accordo di tregua a Gaza la situazione sembrava tornare in stallo. Israele ha accusato Hamas di avere fatto marcia indietro su alcune parti dell’accordo, senza specificare quali. Ma Hamas ha negato. "Hamas sta tornando indietro sui punti concordati e creando una crisi dell’ultimo minuto", hanno scritto in un comunicato dell’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Immediata è stata la replica del gruppo islamista, che invece ha sostenuto di non avere cambiato posizione. Anche gli Usa hanno ammesso l’impasse: il portavoce per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, ha fatto sapere che la Casa Bianca è "consapevole delle questioni che il primo ministro" Netanyahu "ha sollevato oggi e ci stiamo lavorando. Il nostro team sul campo sta lavorando con lui e il suo team per appianare tutto questo e andare avanti".