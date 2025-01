Trump e Obama si scoprono amici, la reazione di Kamala Harris è già un meme: il video

09 gennaio 2025 a

a

a

Battute e sorrisi tra Donald Trump e Barack Obama, seduti accanto ai funerali di Stato dell'ex presidente americano Jimmy Carter. "Sembrano i migliori amici", scrivono diversi utenti dei social mentre l'intesa tra i due scatena i commenti, spiazzando i sostenitori dei Democratici e galvanizzando quelli dei Repubblicani. In particolare un video mostra Obama sorridere divertito a una battuta sussurrata all'orecchio da Trump. Come tradizione alle esequie partecipano gli ex leader della Casa Bianca oltre all'attuale presidente uscente Joe Biden, George Bush e Bill Clinton. All'ingresso nella cattedrale, la vice presidente Kamala Harris, che si è poi seduta con il marito in prima fila accanto ai Biden, non ha salutato Trump, che l'ha sconfitta nelle elezioni lo scorso novembre, e nessuno degli altri ex presidenti ed ex first lady.

In particolare la Harris finisce nel mirino dei commentatori per una serie di riprese video in cui sembra accorgersi delle chiacchiere rilassate tra Obama e Trump e si lascia scappare un sospiro, per poi assumere un atteggiamento austero. "Guardate Kamala Harris quando vede Trump e Obama che chiacchierano...", fa notare un utente.

HAHAHAHA check out Kamala Harris when she sees Trump and Obama chatting



pic.twitter.com/zzQmrLI6sI — End Wokeness (@EndWokeness) January 9, 2025

Trump, insieme a Melania, è seduto in seconda fila, come tutti gli altri ex presidenti, con accanto Obama. Insieme a Bush e Clinton, le ex first lady Laura e Hillary, quest'ultima anche sconfitta da Trump nelle elezioni del 2016. Mentre spicca l'assenza di Michelle Obama, alla quale moltissimi nei mesi scorsi avevano chiesto di scendere in campo per evitare il ritorno alla Casa Bianca di Trump.