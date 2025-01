Montenegro, sparatoria e 12 morti. Il procuratore: "In 5 luoghi diversi"

02 gennaio 2025 a

È di 12 vittime il bilancio della sparatoria avvenuta ieri a Cetinje, in Montenegro. Secondo le prime ricostruzioni, l'attentatore ha fatto irruzione in un ristorante e, dopo aver aperto il fuoco, si è suicidato. "Dodici persone sono state uccise, tra cui due bambini", ha dichiarato ai media il procuratore Andrijana Nastic, che ha anche avanzato l'ipotesi che gli omicidi siano stati commessi in 5 luoghi diversi. "In ogni luogo è stata condotta un’indagine e sono state raccolte prove che verranno prese in considerazione. L’autore degli omicidi si è suicidato nel sesto luogo in cui sono stati effettuati gli accertamenti. Sono in corso azioni della procura e della polizia per verificare le circostanze in cui è avvenuto l’evento" ha assicurato.

Come ha sottolineato il procuratore, nel primo luogo, una taverna, sono stati uccisi quattro uomini, nel secondo altri quattro, e nel terzo sono stati uccisi due bambini. Nella quarta e quinta scena del crimine sono morte altre due persone, mentre la sesta è il luogo dove l’attentatore si è tolto la vita. Ci sono anche quattro persone ferite in seguito alla sparatoria che sono ricoverate in gravi condizioni presso il Centro clinico della città montenegrina. In seguito al tragico fatto il governo del Montenegro ha proclamato tre giorni di lutto nazionale che prendono il via oggi. Il premier Milojko Spajic ha parlato di una possibile messa al bando totale delle armi nel Paese balcanico.

Le armi, ha tuonato Spajic, "non devono trovarsi nelle strade e nelle mani di chi può nuocere agli altri. Ecco perchè chiederò ai nuovi leader del settore della sicurezza di offrire soluzioni che garantiranno la sicurezza dei nostri cittadini. L’appello pubblico per l’assunzione urgente di un ulteriore numero di agenti di polizia sarà annunciato il primo giorno lavorativo".