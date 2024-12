Guerra in Ucraina, “cedere territori per la pace”. Il pizzino per Zelensky dalla Slovacchia

30 dicembre 2024 a

a

a

Un segnale chiaro a Volodymyr Zelensky. Il ministro della Difesa slovacco, Robert Kalinak, ha dichiarato che l’Ucraina potrebbe dover cedere parte del suo territorio per raggiungere la pace con la vicina Russia. Le osservazione del ministro arrivano poco dopo l’offerta, da parte del premier Robert Fico, di ospitare un futuro negoziato di pace tra Kiev e Mosca, un’offerta che il Cremlino ha definito «una delle opzioni».

“Pronti a schierare missili a corto e medio raggio”. La minaccia russa fa tremare

«L’Ucraina probabilmente non sa che non si troverà mai tra la Germania e la Svizzera, ma condividerà sempre il suo confine più lungo con la Russia. In questo caso è indubbio chi sia l’aggressore, perché la Russia ha oltrepassato tutte le regole e violato il diritto internazionale, ma bisogna anche vedere cosa succede in altre zone e se abbiamo lo stesso standard per altre dispute», ha detto Kalinak in un’intervista all’emittente TA3. Kalinak, ministro di un Paese aderente all'Unione Europea, ha sottolineato che è nell’interesse della Slovacchia che la guerra in Ucraina finisca rapidamente, sostenendo i negoziati e il cessate il fuoco: «Per noi, l’interesse più grande è che la guerra si fermi immediatamente e che ci sia una sorta di negoziato di pace, una sorta di tregua, alla quale tutti noi, ovviamente, possiamo partecipare in qualche modo. Ma è importante che la gente smetta di morire».